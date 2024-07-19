طبيب يصدر بيانا بشأن إصابة بايدن بكوفيد

أصدر طبيب الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، بيانا بشأن إصابة الرئيس بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وقال الطبيب كيفن أوكونور، في رسالة، إن بايدن ما زال يشعر بأعراض طفيفة لمرض كوفيد-19، بما في ذلك السعال وبحّة الصوت، إلا أنها "تتراجع بصورة كبيرة".

وتابع أوكونور "ما زال نبضه وضغط الدم ومعدل التنفس ودرجة الحرارة في المعدلات الطبيعية تماما. مستوى التشبع بالأكسجين لديه ممتاز في هواء الغرفة. وما زالت رئتاه نظيفتين".

وأضاف الطبيب أن الرئيس الأميركي يواصل العمل عن بعد من منزله في ولاية ديلاوير.

كان البيت الأبيض كشف، أمس الخميس، أن الرئيس بايدن ثبتت إصابته بمرض كوفيد-19 في أثناء رحلة إلى لاس فيغاس الأربعاء وعزل نفسه بعد ظهور أعراض خفيفة.

وأعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إصابة الرئيس الديمقراطي (81 عاما) بكوفيد بعد أن ألغى خطابا عقب تشخيصه بالمرض.

وقالت جان بيير إن بايدن "تلقى لقاح كوفيد والجرعة المعززة ويعاني من أعراض خفيفة".