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الجيش الصومالي يضبط وقوداً مهرباً لـ«الشباب» الإرهابية

الجيش الصومالي يضبط وقوداً مهرباً لـ«الشباب» الإرهابية
20 يوليو 2024 01:28

مقديشو (الاتحاد)

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ضبطت قوات الجيش الصومالي، في عملية عسكرية مخططة، أمس، 3 سيارات تحمل وقوداً مهرباً تابعة لحركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، بالقرب من مدينة مسجواي بمحافظة غلغدود وسط الصومال.
وقال ضباط بالجيش الوطني الصومالي قادوا العملية العسكرية لـ«وكالة الأنباء الوطنية الصومالية» (صونا)، إن قوات الجيش الوطني المتمركزة في مدينة مسجواي، إن قوات الجيش تمكنت من قتل عنصر إرهابي مسلح يشتبه في ولائه لحركة «الشباب» الإرهابية، وضبطت ثلاث سيارات تحمل وقوداً مهرباً إلى أوكار الحركة، وذلك عند وصولهم إلى منطقة قريبة من مدينة مسجواي بوسط البلاد.
ويعتقد أن عملية ضبط السيارات المحمّلة بالوقود تمثل انتكاسةً كبيرةً لحركة «الشباب» الإرهابية، إذ تشير إلى تمكن الجيش الوطني الصومالي من قطع خطوط إمداد الحركة الإرهابية بالتموينات الحيوية وعلى رأسها الوقود.

الجيش الصومالي
الصومال
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
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