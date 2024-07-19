مقاتلات عراقية تقصف أوكاراً لـ«داعش» شمالي بغداد

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن الطيران الحربي العراقي نفذ، فجر أمس، ضربة جوية مدمرة ضد أوكار تختبئ فيها عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي، شمالي بغداد.

وذكر البيان أن طيران القوة الجوية نفذ ضربته الجوية بشكل دقيق ومدمر ضد مجموعة إرهابية تابعة لـ«داعش» في جبال حمرين على الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات كركوك وصلاح الدين شمالي بغداد، بالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة.

كما أوضح البيان أن قيادة العمليات المشتركة العراقية ستعلن في وقت لاحق تفاصيل هذه الضربة الجوية.