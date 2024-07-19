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خبراء لـ«الاتحاد»: استراتيجية تونس لمكافحة الإرهاب تستهدف تحصين المجتمع

خبراء الأدلة الجنائية يتفحصون مسرح اعتداء إرهابي في تونس (أرشيفية)
20 يوليو 2024 01:28

أحمد عاطف (القاهرة، تونس)

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بدأت تونس تطوير استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب تجمع بين الجهود الأمنية والتربوية والثقافية، وتعتمد على تعاون متعدد الأطراف محلياً ودولياً.
وقال خبراء ومحللون إن الحكومة التونسية تسعى لتحصين المجتمع ضد التطرف ومواجهة الإرهاب من خلال نهج شامل ومتكامل.
وقد تم إطلاق «حملة اتصالية متكاملة للتعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب للأعوام الخمسة المقبلة»، في محاولة لتعريف كل المتدخلين في القضايا التي لديها علاقة بـ«التطرف العنيف والإرهاب» بمضامين هذه الاستراتيجية وأولوياتها.
وأوضح الخبير الاستراتيجي التونسي فيصل الشريف في تصريحات لـ«الاتحاد» أن تونس بدأت بناء استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب منذ عام 2016، حينما تشكلت لجنة داخل رئاسة الحكومة تضم مختلف الوزارات المعنية، وأكدت التقارير حينها أن الظاهرة الإرهابية ليست ملفاً أمنياً فقط، بل تمتد إلى المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وأضاف الشريف أنه رغم نجاح الجهود الأمنية في القضاء على العديد من الإرهابيين في مناطق عدة، وعبر عمليات استخباراتية محكمة، فإن المقاربة الأعمق والأطول مدى ما تزال غائبة، ما دفع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لأن تقدم خريطةَ طريق تمتد إلى عام 2030، كي تكون مقاربةً تشاركيةً متعددةَ الأبعاد تشمل الطفولة والشباب والتعليم والثقافة والتعليم الديني وبرامج تثقيفية عبر وسائل الإعلام.
ومن جانبه، قال المحلل السياسي التونسي باسل ترجمان إن تونس نجحت في وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب، بعد تعطيلٍ استمر لسنوات بسبب محاولات بعض الأطراف السياسية منع تحقيق ذلك، موضحاً أن المسألة ليست فقط ذات بعد أمني أو عسكري في التصدي للإرهاب، بل تتعلق أيضاً بتحصين المجتمع عبر مشاركة جميع الأطراف في كل مؤسسات الدولة، بهدف التصدي للجماعات الإرهابية وأيضاً بغية تفكيك الفكر المتطرف.
وبيّن ترجمان لـ«الاتحاد» أن الإرهاب قبل أن يكون عملاً إجرامياً أو عسكرياً يستهدف تدمير البلاد، هو مجموعة من الأفكار المتطرفة التي تحاول بعضُ الجماعات نشرها عبر التلاعب بالنصوص الدينية، وهذا معروف منذ تأسيس حركة «الإخوان» الإرهابية، المنبع الأول لكل الجماعات الإرهابية التي انتشرت في العالم.
إلى ذلك، أوضح المحلل السياسي التونسي، منذر ثابت، أن استراتيجية مواجهة الإرهاب في تونس تقوم على عدة ثوابت أساسية، بينها معالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية إلى عمليات الاستقطاب داخل المجتمع، بما في ذلك الحصول على تعليم شامل، كما ترتكز على نظام أمني يشمل المراقبة والترصد والاستباق لضرب الشبكات الإرهابية، وتبادل المعلومات مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي.
وقال ثابت في تصريحات لـ«الاتحاد» إن تونس تسعى أيضاً لمكافحة عمليات غسل الأموال، وقد نجحت بشكل كبير في تقليص مصادر تمويل الإرهاب، وهذا يعكس التخصص الأمني الذي تتمتع به الأجهزة الأمنية، التي تركز جهودَها الكاملة في مواجهة الإرهاب ومراقبة العائدين من بؤر التوتر والتحقيق في الشبكات الإرهابية المحتملة.

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