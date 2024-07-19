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«العدل الدولية»: احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني

مستوطنة على أراضٍ فلسطينة بالضفة (أرشيفية)
20 يوليو 2024 01:28

أمستردام (وكالات) 

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أعلنت محكمة العدل الدولية وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة أمس، في رأي غير ملزم، أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ينتهك القانون الدولي. 
يشار إلى أن قرار محكمة العدل الدولية استشاري، أي أنه ليس ملزماً، ولكن من شأنه أن يعزز الضغوط السياسية الدولية على إسرائيل.
وصدر القرار من القضاة الـ15 الأبرز بالأمم المتحدة في لاهاي حيث تقع المحكمة.
وشهدت القضية اهتماماً كبيراً، حيث أرسلت 52 دولة دفوعاً للمحكمة.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية في عام 2022، تحديد العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك قبل وقت طويل من نشوب الحرب في غزة أكتوبر الماضي.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية خلال حرب 1967، وانسحبت إسرائيل من قطاع غزة في عام 2005، ولكنها تفرض حصاراً على القطاع، عبر السيطرة على حدوده البرية والبحرية، وعلى المجال الجوي.
وفي الوقت نفسه، زادت أعداد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية إلى نحو نصف مليون.

محكمة العدل الدولية
الأمم المتحدة
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الاستيطان الإسرائيلي
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