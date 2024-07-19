السبت 20 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتيل و8 جرحى بانفجار مسيّرة مفخخة وسط تل أبيب

أفراد من الشرطة الإسرائيلية بمكان الانفجار (أ ف ب)
20 يوليو 2024 01:28

القدس (وكالات)

أخبار ذات صلة
«الأونروا»: عائلات غزة فقدت كل شيء والأوضاع تتدهور يومياً
ترامب: أترشح لأكون رئيساً لكل الأميركيين

قُتل إسرائيلي وأصيب 8 آخرون، فجر أمس، إثر انفجار مسيّرة مفخخة في وسط تل أبيب قرب السفارة الأميركية من دون تفعيل صفارات الإنذار.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، انفجرت مسيّرة مفخخة في تمام الساعة الثالثة والربع من فجر أمس، عند تقاطع شارعين رئيسين، على بعد مئات الأمتار من سفارة الولايات المتحدة، من دون تفعيل صفارات الإنذار.
وأضافت الهيئة: تم إجلاء ثمانية أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة بشظايا لتلقي العلاج الطبي فيما تم العثور على جثة رجل وقد قتل في أحد الشوارع الجانبية.
من جانبه، قال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه بعد الفحص الأولي اتضح أن الانفجار الذي وقع في ساعات الصباح الباكر في تل أبيب ناجم عن سقوط هدف جوي من دون تفعيل إنذار.
وأضاف أن الحادث قيد تحقيق عميق، وسلاح الجو كثف من دورياته الجوية العاملة، ولا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية.
وذكر أن معلومات الجيش تشير إلى أن الطائرة أصابت مبنى بالقرب من شاطئ البحر قريب من مبنى السفارة الأميركية في تل أبيب، مضيفاً أن  تقديراتنا تشير إلى أن المسيرة انطلقت من اليمن إلى تل أبيب.
بدورها، قالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، إنه لم يلحق أي ضرر بمبنى فرع السفارة الأميركية في تل أبيب، بعد الإبلاغ عن وقوع انفجار بالقرب من المكتب.
وجاء في بيان صادر عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية «نحن على علم بوقوع انفجار بالقرب من مكتب فرع السفارة الأميركية، لم يلحق أي ضرر بمبنى فرع السفارة »، وفق ما ذكرته شبكة «سي إن إن» الأميركية، موضحاً أنه لم ترد أيضاً تقارير عن وقوع إصابات لأفراد أميركيين، أو موظفين محليين.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية: «نحن على اتصال وثيق بالسلطات الإسرائيلية للتحقيق الكامل في مصدر الانفجار، والهدف المقصود منه»، مضيفاً أن السفارة الأميركية في القدس وفرعها في تل أبيب مستعدة لتقديم المساعدة القنصلية للمواطنين الأميركيين.
ومع احتدام القتال أمس، أفادت مصادر طبية بالقطاع بأن الضربات الليلية أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 37 شخصاً أكثر من نصفهم نساء وأطفال.
ونفذت القوات الإسرائيلية أمس عشرات الغارات الجوية تركزت على منازل المواطنين ومراكز النازحين في مخيم النصيرات والبريج وخان يونس ورفح وجباليا.
وأمس الأول، تفقّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوات في رفح جنوبي قطاع غزة، مشيداً بـ«الضغط العسكري» باعتباره وسيلة للدفع قدماً نحو اتفاق للإفراج عن رهائن، وفق مكتبه.

تل أبيب
إسرائيل
السفارة الأميركية
أفيخاي أدرعي
وزارة الخارجية الأميركية
أميركا
آخر الأخبار
طفلان يسيران بجوار مبان مدمرة في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: عائلات غزة فقدت كل شيء والأوضاع تتدهور يومياً
20 يوليو 2024
«الحوثيون» هاجموا 88 سفينة تجارية منذ نوفمبر الماضي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تدمير صاروخين و4 مسيّرات «حوثية».. وإصابة سفينة قبالة ساحل عدن
20 يوليو 2024
ترامب متحدثاً خلال اليوم الأخير من مؤتمر الحزب الجمهوري (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: أترشح لأكون رئيساً لكل الأميركيين
20 يوليو 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
مقاتلات عراقية تقصف أوكاراً لـ«داعش» شمالي بغداد
20 يوليو 2024
كير ستارمر وزيلينسكي خلال مباحثاتهما في لندن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رئيس أوكرانيا يبحث عن «دعم قوي» من ستارمر
20 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©