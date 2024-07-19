الرئيس التونسي قيس سعيد يعلن ترشحه لولاية أخرى

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، عزمه الترشح لولاية رئاسية جديدة في انتخابات السادس من أكتوبر المقبل.

وقال سعيد، في مقطع مصور على صفحة الرئاسة التونسية على موقع فيسبوك "أعلن رسميا ترشحي للانتخابات الرئاسية يوم السادس من أكتوبر القادم لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية".

ومتحدثا من منطقة تطاوين في جنوب تونس، أكد سعيد أنه يلبي بذلك "الواجب الوطني المقدس" حيث "لا مجال للتردد".

وأضاف "أدعو الجميع ممن سيقومون بالتزكية إلى الانتباه من كل أشكال الاندساس والمغالطة (...) وإلى أن لا يقبلوا بأي مليم من أي جهة كانت. ومن قبل حتى بمليم واحد، فأنا منه براء"، مؤكدا التعويل "على قدراتنا الذاتية وحدها".

وانتخب سعيد، وهو خبير دستوري، رئيسا لتونس في 2019.