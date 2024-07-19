وصول عشرات المهاجرين إلى الجزر الإسبانية

وصل عشرات المهاجرين المنهكين على متن قارب خشبي إلى شاطئ في جزر "الكناري" الإسبانية، الجمعة، وسط زيادة حادة في رحلات العبور المحفوفة بالمخاطر من أفريقيا حيث سارع عمال الطوارئ وبعض المصطافين المذهولين إلى تقديم المساعدة.

وقالت السلطات إن القارب وصل وعلى متنه 64 شخصا إلى شاطئ "لاس بوراس" على جزيرة "جران كاناريا". ونُقل 11 مهاجرا إلى المستشفيات، بعضهم بطائرة هليكوبتر نظرا لأن أربعة منهم كانوا في حالة حرجة.

نقل مهاجر مريض بعد وصوله إلى إسبانيا

وأفادت وزارة الداخلية الإسبانية بأن عدد المهاجرين غير النظاميين الواصلين بحرا إلى جزر الكناري في المحيط الأطلسي زاد بنسبة 160 بالمئة بين يناير و15 يوليو الجاري مقارنة بعام سابق، إذ بلغ العدد الإجمالي نحو 20 ألفا.

وارتفع العدد الإجمالي للواصلين بحرا إلى إسبانيا بواقع 88 بالمئة حيث يبلغ نحو 25300 شخص.

بعد الوصول إلى الشاطئ، الذي تصطف فيه الفنادق، تمدد كثير من المهاجرين على الرمال وبدوا منهكين وواهنين. وتمدد أحدهم وكان لا يتحرك تقريبا. وكان كثيرون منهم يمشون بصعوبة.

أفراد من الشرطة يساعدون امرأة وطفلها بعد وصول مهاجرين إلى إسبانيا

وسلّم أفراد الطوارئ المهاجرين أغطية صفراء، بينما وُضع بعضهم على محفات. وحمل شرطي طفلا على ذراعيه وهو واقف إلى جوار امرأة يقدم لها مسعفون الرعاية.

وراقب مصطافون منهم أطفال المشهد، وقدمت إحدى السائحات زجاج مياه لأحد المهاجرين.