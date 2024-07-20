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مطار براغ يستأنف عملياته بشكل طبيعي اليوم

مطار براغ يستأنف عملياته بشكل طبيعي اليوم
20 يوليو 2024 13:52

 استأنفت جميع شركات الطيران في مطار براغ، المتضررة من عطل تقني عالمي بشبكات الكمبيوتر، عملياتها الطبيعية بحلول صباح اليوم السبت. 
ونصحت متحدثة باسم سلطات مطار براغ الركاب بمتابعة رحلاتهم على موقع معلومات الرحلات الجوية بالمطار.
 وتم إلغاء 12 رحلة وصول و13 رحلة مغادرة في مطار «فاتسلاف هافيل» في براغ، بينما تأخرت 83 رحلة وصول و113 رحلة مغادرة أمس الجمعة، بعد أن تسبب خطأ في تحديث برنامج إلكتروني في أنظمة الكمبيوتر العالمية في انقطاع الخدمة لساعات طويلة، مما أثر على شركات الطيران ووسائل الإعلام والبنوك، حسب «إذاعة براغ» اليوم السبت. 

المصدر: د ب أ
براغ
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