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تحذير من مواقع ضارة بعد العطل الرقمي العالمي

مكاتب شركات طيران متوقفة عن العمل بسبب العطل الرقمي العالمي
20 يوليو 2024 16:54

قالت وكالة الاستخبارات الإلكترونية الأسترالية، اليوم السبت، إن "مواقع إلكترونية ضارة ورموزا غير رسمية" نُشرت على الإنترنت تدّعي المساعدة في التعافي من العطل الرقمي العالمي الذي حدث أمس وأصاب وسائل إعلام وتجارة التجزئة والبنوك وشركات الطيران.
وأستراليا من بين العديد من الدول المتضررة من العطل الذي أدى إلى حالة من الفوضى في شتى أنحاء العالم بعد تحديث لبرنامج تابع لشركة "كراود سترايك".
وقالت مديرية الإشارات الأسترالية، وهي وكالة الاستخبارات الإلكترونية في البلاد، "أطلق عدد من المواقع الضارة والرموز غير الرسمية بدعوى مساعدة الكيانات على التعافي من الانقطاعات واسعة النطاق الناجمة عن الحادث التقني لكراود سترايك".
وأضافت الوكالة، على موقعها الإلكتروني، أن مركز الأمن السيبراني لديها "يحث جميع المستهلكين بشدة على الحصول على معلوماتهم التقنية وتحديثاتهم من مصادر كراود سترايك الرسمية فقط".
ودعت  كلير أونيل وزيرة الأمن السيبراني الأسترالية، على منصة "إكس"، الأستراليين إلى ضرورة "توخي الحذر من عمليات الاحتيال ومحاولات تصيد المعلومات المحتملة".
وعصف العطل ببنك الكومنولث الأسترالي، أكبر بنك في البلاد، والذي قال إن بعض العملاء لم يتمكنوا من تحويل الأموال. وقالت شركة الطيران الوطنية "كانتاس" ومطار سيدني إن هناك تأخيرات في رحلات جوية لكن تسييرها ما زال مستمرا.
وشركة "كراود سترايك" مزود رئيسي للأمن السيبراني ولديها قرابة 30 ألف مشترك على مستوى العالم.

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المصدر: وكالات
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