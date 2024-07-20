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شرطة جنوب أفريقيا تكتشف مختبرا لتصنيع المخدرات

سيارة شرطة في جنوب أفريقيا
20 يوليو 2024 18:49

قالت الشرطة في جنوب أفريقيا، اليوم السبت، إنها اكتشفت مختبرا لتصنيع مادة الميثامفيتامين في واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات في البلاد على الإطلاق وألقت القبض على أربعة من المشتبه بهم.
وأضافت الشرطة، في بيان، أنها اكتشفت المختبر داخل مزرعة في "جروبلرسدال"، وهي بلدة صغيرة في أقليم ليمبوبو.
وذكر البيان أن أفراد الشرطة عثروا على كميات كبيرة من المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المخدرات، بقيمة سوقية تقدر بنحو ملياري راند (109.5 مليون دولار أميركي).
وقالت كاتليجو موجالي المتحدثة باسم وحدة شرطة النخبة "هوكس"، التي شاركت في المداهمة، "ما يجعل هذه العملية مختلفة عن غيرها من (الضبطيات) هو ضلوع اثنين من الأجانب".
وأضافت "هذا يعني أن مهمتنا أصبحت صعبة جدا".
وأوضحت موجالي أنه ليس من الواضح ما إذا كان المشتبه بهم يصنعون المخدرات لتوزيعها داخل البلاد أو في أماكن أخرى.
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقريره العالمي عن المخدرات لعام 2023، فإن الاتجار بالميثامفيتامين على وجه الخصوص يتزايد في أفريقيا.
وذكر بيان الشرطة أن من المقرر أن يمثل المشتبه بهم المحتجزون قيد التحقيقات أمام محكمة يوم الاثنين بتهم تصنيع وتجارة وحيازة المخدرات.

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المصدر: رويترز
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