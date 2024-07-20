أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس يوجهون نداء لبايدن

بلغ عدد الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي الذين دعوا الرئيس جو بايدن علنا إلى إنهاء سعيه لإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، 35 عضوا.

ويمثل هذا العدد ما يزيد على واحد من كل ثمانية ديمقراطيين في الكونجرس الذي يسيطر فيه الحزب الديمقراطي على 213 مقعدا في مجلس النواب و51 في مجلس الشيوخ.

بدأت هذه الدعوات في أعقاب أداء بايدن خلال مناظرة أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب يوم 27 يونيو الماضي.

كان الرئيس بايدن جدد، أمس الجمعة، استمراره في السباق الرئاسي في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال بايدن، في بيان "أتطلع إلى العودة إلى الحملة الانتخابية الأسبوع المقبل لمواصلة الكشف عن التهديد الذي تمثله أجندة مشروع 2025 لدونالد ترامب".

كان بايدن قد عزل الأربعاء بعد كشف إصابته بمرض كوفيد-19، خلال رحلة إلى لاس فيغاس ضمن حملته الانتخابية. ويواصل الرئيس الأميركي، العمل عن بعد من منزله في ولاية ديلاوير.

وقال كيفن أوكونور طبيب بايدن، في رسالة، أمس الجمعة، إن الرئيس ما زال يشعر بأعراض طفيفة لمرض كوفيد-19، بما في ذلك السعال وبحّة الصوت، إلا أنها "تتراجع بصورة كبيرة".