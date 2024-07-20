توقيف ثلاثة أشخاص في إسبانيا بعد هجمات سيبرانية

أعلنت الشرطة الإسبانية توقيف ثلاثة أشخاص بتهمة المشاركة في هجمات سيبرانية، استهدفت مؤسسات حكومية وقطاعات استراتيجية في إسبانيا ودول أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

جاء في بيان للشرطة أن اثنين من المشتبه بهم أوقفا في هويلفا وإشبيلية بجنوب إسبانيا، بينما اعتقل الثالث في جزر البليار.

وقبض على المشتبه بهم بتهمة ارتكاب "جرائم إلكترونية مع نية إرهابية" في أعقاب سلسلة هجمات أدت إلى حجب خدمة الإنترنت وجعل المواقع الإلكترونية غير متاحة عن طريق إغراقها بسيل من البيانات غير اللازمة.

وأوضح البيان أن هذه الهجمات "تم تنظيمها من قبل مجموعة قراصنة، بدون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول أهدافها أو تأثيرها.

وأضاف أن "الهجمات طالت مؤسسات حكومية وشركات في قطاعات استراتيجية".

وقالت الشرطة إن النشاط الرئيسي للمجموعة كان تنظيم هجمات لحجب الخدمة باستخدام "برنامجها الذي يمكن لأفراد يدعمون أهدافها استخدامه".