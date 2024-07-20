«منظمة الهجرة»: 858 ألف مهاجر أفغاني عادوا لبلادهم خلال 3 أشهر

كابول (الاتحاد)

كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن عودة 858 ألفاً و170 شخصاً إلى أفغانستان قادمين من من دول الجوار خلال الأشهر الثلاثة الماضية من هذا العام. وأضافت المنظمة أنه خلال تلك الفترة، هاجر 532 ألفاً و854 شخصاً، حسب قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية أمس. واستناداً إلى التقرير، فإن 56% من هؤلاء الأفغان، تم إعادتهم بشكل قسري، و46% عادوا بشكل طوعي. وجاء في جزء من التقرير أنه في الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو 2024، أحصى مركز رصد تدفق النزوح، 858 ألفاً و170 فرداً دخلوا أفغانستان، و532 ألفاً و854 فرداً غادروا أفغانستان.

وفي سياق آخر، قتل شخصان وأصيب 6 آخرون، أمس، في انفجار بولاية بروان شرقي أفغانستان. ووقع الانفجار في قضاء تشاريكار بولاية بروان، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. وذكر متحدث شرطة بروان فضل الرحيم مسكينيار، أن شخصين قتلا وأصيب 6 آخرون جراء الانفجار، موضحاً في تصريح صحفي، أن الانفجار وقع في مبنى قديم، وأن التحقيقات مازالت جارية.