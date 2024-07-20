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أوروبا تعلّق على قرار محكمة العدل بشأن الاستيطان الإسرائيلي

قضاة محكمة العدل الدولية إبان النطق بحكمهم حول الاستيطان الإسرائيلي
20 يوليو 2024 23:36

قال منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إن قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ب"عدم قانونية" استيطان إسرائيل للأراضي الفلسطينية المستمر منذ 57 عاما "ينسجم إلى حد كبير مع مواقف الاتحاد الأوروبي".
لكن جوزيب بوريل قال إن التكتل أخذ "علما بشكل جيد" بقرار المحكمة، وحض على مزيد من الدعم لرأي المحكمة.
وأضاف "في عالم يشهد انتهاكات مستمرة ومتزايدة للقانون الدولي، من واجبنا الأخلاقي أن نؤكد من جديد التزامنا الثابت بجميع قرارات محكمة العدل الدولية بطريقة متسقة".
وتابع، في بيان، أن الرأي "سيحتاج إلى تحليل أكثر دقة، بما في ذلك بالنظر إلى انعكاساته على سياسة الاتحاد الأوروبي".
وأعلنت الأمم المتحدة، في وقت سابق، أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير قانوني.

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جوزيب بوريل
الاتحاد الأوروبي
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