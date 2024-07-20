الأحد 21 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ملك ماليزيا الجديد يتعهد بالعمل وفق الدستور والقانون

ملك ماليزيا الجديد يتعهد بالعمل وفق الدستور والقانون
21 يوليو 2024 01:06

كوالالمبور (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
تتويج ملك جديد في ماليزيا
«أبوظبي للسيدات» يترقب قرعة «أبطال آسيا»

تعهد ملك ماليزيا الجديد السلطان إبراهيم بن إسكندر، أمس، بحكم بلاده وفق الدستور والقانون، فيما أعرب عن تقديره لسلاطين الملايو الذين أولوه ثقتهم واحترامهم له لتحمل هذه المهمة. 
جاء ذلك خلال حفل مراسم تنصيب الملك الـ17 لماليزيا في القصر الملكي بالعاصمة كوالالمبور بحضور 700 ضيف. 
وفي خطابه الرئيسي أثناء مراسم حفل التنصيب، تعهد ملك ماليزيا الجديد بحكم الدولة بالعدل، والقيام بالمسؤوليات المنوطة له بأمانة وإخلاص وفق القوانين ودستور البلاد. 
من جهته، أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، في خطاب له، أن المؤسسة الملكية هي ركيزة قوة البلاد والشعب في ماليزيا على اختلاف أعراقه، بالإضافة إلى ضمانها المساواة والعدالة لجميع الماليزيين في تفسير مبادئ الملكية الدستورية والديمقراطية البرلمانية. 
وأشار إبراهيم أيضاً إلى أن الملك يلعب دوراً في ضمان العلاقات القوية بين ماليزيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» والدول الإسلامية الأخرى وعلى المستوى الدولي. 
وبدأت مراسم تنصيب الملك الماليزي الجديد بمسيرة لموكبه في شوارع العاصمة كوالالمبور باتجاه إلى القصر الوطني الملكي، حيث اصطف الماليزيون بين جوانب الشوارع لتحية الملك.

السلطان إبراهيم بن إسكندر
ملك ماليزيا
كوالالمبور
تنصيب
ماليزيا
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يزور مهرجان ليوا للرطب
علوم الدار
حمدان بن زايد يزور مهرجان ليوا للرطب
اليوم 18:12
أبوظبي
علوم الدار
سحب قد تصاحبها أمطار وارتفاع درجات الحرارة غدا
اليوم 18:24
انفجار مبنى عقب غارة جوية إسرائيلية بوسط قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد رفض ممارسات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة
21 يوليو 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو مجلسيْ «النواب» و«الدولة» الليبييْن لحل أزمة البلاد
21 يوليو 2024
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة
21 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©