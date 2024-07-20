12 قتيلاً و31 مفقوداً جراء أمطار غزيرة في الصين

بكين (وكالات)

قتل 12 شخصاً على الأقل، أمس، جراء انهيار جزء من جسر في شمال الصين حيث ما زالت فرق الإنقاذ تبحث عن حوالى ثلاثين مفقوداً، حيث تتعرض مساحات شاسعة من شمال الصين ووسطها منذ الثلاثاء الماضي لأمطار غزيرة تسببت في فيضانات وأضرار مادية جسيمة.

وذكرت وكالة الصين الجديدة الرسمية للأنباء «شينخوا»، أمس، أن جسر الطريق السريع الذي يعبر فوق نهر، انهار بسبب هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات مفاجئة في شانغلو بمقاطعة شنشي.

وارتفعت حصيلة القتلى بعد ظهر أمس، إلى 12 قتيلاً و31 مفقوداً، بحسب «شينخوا».

تقع شانغلو على مسافة نحو 900 كيلومتر جنوب غرب بكين. وقال أحد الشهود لوسيلة إعلام محلية، إنه كان يقترب من الجسر حين راح سائقون آخرون «يصيحون لي أن أوقف السيارة»، مضيفاً كانت أمامي شاحنة لم تتوقف وسقطت في المياه.

إلى ذلك، حض الرئيس شي جينبينغ على بذل كل الجهود للعثور على الناجين، وفق قناة سي سي تي في.

وبث التلفزيون الرسمي مشاهد للجسر تظهر انهيار جزء منه في مياه النهر، فيما لا تزال بنيته في الاتجاه الآخر للسير صامدة، حيث يمكن رؤية تيار قوي في النهر.

وبحسب العناصر الأولى للتحقيق، سقطت 17 سيارة و8 شاحنات في النهر، وفق ما أفادت وكالة «شينخوا»، ما يثير مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.

وشهدت الصين كارثة مماثلة في مايو الماضي حين أدى انهيار طريق سريع إثر أمطار غزيرة في جنوب البلاد إلى سقوط 48 قتيلاً.

وفي مقاطعة شنشي نفسها، تسببت أمطار غزيرة في الأيام الأخيرة في مقتل 5 أشخاص وفقدان 8 آخرين في باوجي البالغ عدد سكانها حوالي 3.2 مليون نسمة، وفقا لحصيلة أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة أمس الأول. وبث التلفزيون الرسمي مشاهد لأحياء غمرتها مياه موحلة تماماً، تعمل فيها جرافات وسكان على إزالة الحطام وإصلاح الأضرار.

كما هطلت أمطار غزيرة هذا الأسبوع على مقاطعة غانسو «شمال غرب» شبه الصحراوية المجاورة ومقاطعة هينان «وسط». وذكر تلفزيون «سي سي تي في» أن نانيانغ في مقاطعة هينان سجلت مطلع الأسبوع هطول كمية من الأمطار تعادل متساقطات سنة كاملة.

تغير مناخي

تشهد الصين ظروفاً مناخية قصوى هذا الصيف وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعاً حاداً في درجات الحرارة خلال فترة طويلة من الفصل، لا سيما في شمال البلاد، فيما تضرب الجنوب أمطار غزيرة وفيضانات.

ويزداد هذا النوع من الظواهر الجوية القصوى تواتراً وشدّة نتيجة التغير المناخي الذي يتفاقم بسبب انبعاثات غازات الدفيئة، وفق العُلماء.