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السوداني يدعو لصناعة عسكرية تحقق أمن وسيادة العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أرشيفية)
21 يوليو 2024 01:06

هدى جاسم (بغداد)

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شدد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أمس، على ضرورة أن تكون هناك رؤية وتخطيط وصناعة عسكرية متطورة تحقق أمن وسيادة ووحدة العراق. وقال السوداني، خلال افتتاحه عددا من منشآت ومشاريع هيئة التصنيع الحربي العراقية، إن هيئة التصنيع الحربي بدأت خطواتها الكبرى نحو صناعة عسكرية دفاعية بجهود أبنائها وخبراتهم. وأضاف: «نحن إزاء منتج مطابق للمعايير والفحوص والاعتمادية الواضحة وبأحدث الخطوط الإنتاجية»، مشيراً إلى «تأسيس صناعة عسكرية تؤمن السيادة في تأمين متطلبات الأجهزة الأمنية». وتابع: «انتهى وجود العصابات الإرهابية، لكن التحديات تبقى حاضرة سواء في خلايا نائمة ضمن الفكر المتطرف، أو التحديات الأمنية على الحدود العراقية والمنطقة تشهد متغيرات وتطورات».  

محمد شياع السوداني
العراق
بغداد
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