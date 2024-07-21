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زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جواتيمالا

زلزال
21 يوليو 2024 08:29

ضرب زلزال بلغت شدته 6.2 درجة على مقياس ريختر جواتيمالا، وشعر به سكان السلفادور ونيكاراغوا، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار في الدول الثلاث.

وحدد مركز المسح الجيولوجي الأميركي، مركز الزلزال على بعد 8 كيلومترات جنوب شرق مدينة خالابا وعلى عمق 265.5 كيلومتر.

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وأعلن معهد رصد الزلازل في السلفادور أن قوة الزلزال بلغت 5.9 درجة، بينما سجل مرصد نيكاراغوا قوته عند 5.2.

وتقع أميركا الوسطى على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة واسعة من النشاط التكتوني المكثف الذي يمتد على طول الساحل الغربي للأميركيتين وعبر حوض المحيط الهادئ.

المصدر: وكالات
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