الأحد 21 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في الصين

ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في الصين
21 يوليو 2024 09:43

أعلنت السلطات الصينية أن أمطاراً غزيرة هطلت على امتداد أسبوع في سائر أنحاء البلاد ونجمت عنها سيول مفاجئة شمالي البلاد وجنوب غربها تسببت في حصيلة جديدة بمقتل 20 شخصاً وفقدان عشرات آخرين.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) إن جسراً يعلو نهراً في مقاطعة شنشي (شمال غرب) انهار من جراء السيول ممّا أدّى لسقوط العديد من السيارات بمن فيها في مياه النهر، في كارثة أوقعت ما لا يقل عن 12 قتيلاً و30 مفقوداً.
وبحسب شينخوا فإن التحقيقات الأولية أشارت إلى سقوط 17 سيارة وثماني شاحنات في مياه النهر، ما يعني أن الحصيلة مرشحة للارتفاع أكثر.

أخبار ذات صلة
الصين تخصص 36.62 مليون دولار لأعمال الإغاثة من الكوارث
12 قتيلاً و31 مفقوداً جراء أمطار غزيرة في الصين

وبحسب شينخوا فقد أمر الرئيس شي جينبينغ بـ"بذل كل جهود الإنقاذ والإغاثة" للعثور على المفقودين.
وفي مقاطعة سيتشوان (جنوب غرب) خلّفت الأمطار الغزيرة السبت ثمانية قتلى على الأقل و30 مفقوداً.
وقالت شينخوا إن سيولاً مفاجئة تكوّنت من جراء عاصفة رعدية عنيفة ضربت بلدة يآن خلال الليل، مما أدى لانتشال ثماني جثث حتى مساء السبت، في حين تم إنقاذ أربعة أشخاص دون إصابات خطيرة.

المصدر: وكالات
السيول
الفيضانات
الصين
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يزور مهرجان ليوا للرطب
علوم الدار
حمدان بن زايد يزور مهرجان ليوا للرطب
20 يوليو 2024
أبوظبي
علوم الدار
سحب قد تصاحبها أمطار وارتفاع درجات الحرارة غدا
20 يوليو 2024
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب جزيرة كريت
اليوم 12:21
«محاربي الإمارات» تعود بالنسختين العربية والدولية 27 يوليو
الرياضة
«محاربي الإمارات» تعود بالنسختين العربية والدولية 27 يوليو
اليوم 12:15
«دبي الرياضي» يُؤهل السيدات لـ «الشراع الحديث»
الرياضة
«دبي الرياضي» يُؤهل السيدات لـ «الشراع الحديث»
اليوم 12:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©