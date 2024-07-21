طبيب ترامب السابق يكشف تفاصيل جديدة عن إصابته بطلق ناري

قال روني جاكسون الطبيب السابق للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمس السبت، إن ترامب يتعافى كما هو متوقع من إصابته بطلق ناري في أذنه في الأسبوع الماضي، لكنه أشار إلى نزيف متقطع وقال إن ترامب قد يحتاج إلى فحص السمع.

وقال جاكسون، عضو الكونجرس الجمهوري من تكساس، إن الرصاصة التي أطلقها قاتل محتمل في تجمع حاشد لترامب في 13 يوليو في بنسلفانيا جاءت "على بعد أقل من ربع بوصة من دخول رأسه" قبل أن تضرب قمة أذن ترامب اليمنى.

وبعد خمسة أيام من نجاته من الاغتيال بأعجوبة، قبل ترامب يوم الخميس ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في انتخابات الخامس من نوفمبر.

وقال جاكسون، الذي قدم ما يبدو أنه أول وصف علني من قبل أخصائي طبي لإصابة ترامب، في رسالة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أمس السبت إن "مسار الرصاصة أحدث جرحاً بعرض سنتيمترين امتد إلى السطح الغضروفي لأذن ترامب".

وكتب "كان هناك نزيف كبير في البداية، أعقبه تورم ملحوظ في المنطقة العلوية للأذن بالكامل. واختفى التورم منذ ذلك الحين، وبدأ الجرح في الالتئام والشفاء على نحو ملائم".

وقال جاكسون إنه قدم تقييماً وعلاجاً يومياً لجرح ترامب منذ إطلاق النار. وقال إنه لم تكن هناك حاجة إلى غرز، لكنه أشار إلى أنه بسبب "طبيعة الأوعية الدموية في الأذن، لا يزال هناك نزيف متقطع يتطلب وضع ضمادة في مكانها".

وأضاف جاكسون "سيخضع لمزيد من التقييمات، بما في ذلك فحص السمع الشامل حسب الحاجة".