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ترامب: لم أتلق أي تحذيرات قبل محاولة الاغتيال

ترامب: لم أتلق أي تحذيرات قبل محاولة الاغتيال
21 يوليو 2024 11:02

قال دونالد ترامب الرئيس الأميركي الأسبق ومرشح الحزب الجمهوري في سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة إنه لم يتلق أي تحذير مسبق من أي جهة بشأن مشكلة محتملة قبل التجمع الانتخابي الذي عقده في بنسلفانيا الأسبوع الماضي وشهد محاولة لاغتياله أسفرت عن إصابته في أذنه اليمنى.

وأضاف ترامب في مقابلة أمس السبت "لم يذكر أحد الأمر، لم يقل أحد أن هناك مشكلة، كان بوسعي أن أنتظر 15 دقيقة.. كان بوسعهم أن يقولوا فلننتظر 15 دقيقة أو 20 دقيقة أو خمس دقائق.. أي شيء، لم يقل أحد شيئاً".
وتابع قائلاَ "أعتقد أن ذلك كان خطأ.. كيف تمكن أحدهم من الصعود على ذلك السطح؟ ولماذا لم يتم الإبلاغ عنه؟".

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المصدر: وكالات
دونالد ترامب
ترامب
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