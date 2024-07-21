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السيطرة على حرائق الغابات في كندا

السيطرة على حرائق الغابات في كندا
21 يوليو 2024 12:46

أعلنت السلطات الكندية، أن حرائق الغابات في شمال شرق البلاد، والتي أجبرت أكثر من تسعة آلاف شخص على مغادرة منازلهم قبل أسبوع، باتت الآن تحت السيطرة، فيما لا تزال الحرائق في غرب البلاد مشتعلة.

وأوضح رئيس وزراء مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور أندرو فيوري، أن الخطر على بلدتي لابرادور سيتي ووابوش أصبح الآن "منخفضاً جداً"، وسيتم السماح للعمال الأساسيين، أي موظفي المستشفيات وعمال السوبرماركت والموظفين الحكوميين، بالعودة للتحضير لعودة الأهالي بدءاً من يوم غد الاثنين.

من جهة أخرى، تشهد مناطق في غرب كندا مزيد من حرائق الغابات، حيث يوجد أكثر من 320 حريقاً في مقاطعة كولومبيا البريطانية على ساحل المحيط الهادئ، من بينها ثلاثة حرائق كبيرة، ولا يزال عدة آلاف من الأشخاص على أهبة الاستعداد للمغادرة إذا لزم الأمر.

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وفي مقاطعة ألبرتا، صدرت أوامر إخلاء لأكثر من 5000 شخص من مجتمعات السكان الأصليين المعزولة، إذ تهدد الحرائق الخارجة عن السيطرة الطريق الوحيد المؤدي لمناطقهم، وفق المسؤولين.

وأصدرت وزارة البيئة الفدرالية عدة تحذيرات بشأن تلوث الهواء الناجم عن الدخان في جبال روكي والشمال، الذي طال إدمونتون ثاني أكبر مدينة في المقاطعة.

وقالت السلطات، إن مزيجاً من العواصف الرعدية وحرارة قصوى تتراوح بين 30 و40 درجة مئوية أدى إلى اندلاع الحرائق، وهي ظروف قد تستمر لعدة أيام أخرى.

المصدر: وام
حرائق الغابات
كندا
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