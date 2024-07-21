الأحد 21 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجيش الروسي يعلن تحقيق إنجاز ميداني في أوكرانيا

دخان يتصاعد في منطقة خاركيف جراء المعارك والقصف
21 يوليو 2024 16:22

أعلن الجيش الروسي، اليوم الأحد، السيطرة على بلدتين صغيرتين في شرق أوكرانيا، في إطار مواصلته التقدم في بعض قطاعات الجبهة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في إحاطتها اليومية، إن "وحدات مجموعة +الغرب+"، سيطرت على "بلدتي روزوفكا (اندرييفكا بالأوكرانية) وبيستشانوي نيجني (بيشتاني بالأوكرانية)".
تقع البلدتان على التوالي في منطقتي لوغانسك وخاركيف، وتبعد الواحدة من الأخرى حوالى 15 كلم.
ومنذ الخريف الفائت، يواجه الجيش الأوكراني هجمات روسية على طول خط الجبهة الممتد نحو ألف كلم.
وسيطرت القوات الروسية في الشرق على العديد من البلدات في الأسابيع الأخيرة. وتركز راهنا في منطقة دونيتسك على بلوغ مدينتي "نيويورك" و"توريتسك".

أخبار ذات صلة
الجيش الروسي يستهدف منشآت عسكرية أوكرانية
روسيا تعلن التقدم في شرق أوكرانيا
المصدر: وكالات
خاركيف
لوغانسك
قصف
السيطرة على قرية
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يزور مهرجان ليوا للرطب
علوم الدار
حمدان بن زايد يزور مهرجان ليوا للرطب
20 يوليو 2024
أبوظبي
علوم الدار
سحب قد تصاحبها أمطار وارتفاع درجات الحرارة غدا
20 يوليو 2024
«المقام» يدخل «اختبار المؤهلات» في «يورك ستيكس»!
الرياضة
«المقام» يدخل «اختبار المؤهلات» في «يورك ستيكس»!
اليوم 16:30
محمد بن راشد يلتقى جمعاً من أعيان البلاد ورجال الأعمال ومسؤولي الجهات والدوائر الحكومية
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقى جمعاً من أعيان البلاد ورجال الأعمال ومسؤولي الجهات والدوائر الحكومية
اليوم 16:29
دخان يتصاعد في منطقة خاركيف جراء المعارك والقصف
الأخبار العالمية
الجيش الروسي يعلن تحقيق إنجاز ميداني في أوكرانيا
اليوم 16:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©