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روسيا: اعترضنا قاذفتين أميركيتين اقتربتا من حدودنا

مقاتلة روسية من طراز "ميج-31"
21 يوليو 2024 16:47

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، إرسال طائرات مقاتلة لمنع قاذفتين أميركيتين استراتيجيتين من عبور حدودها فوق بحر "بارنتس" في القطب الشمالي.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية إرسال طائرات مقاتلة لاعتراض "هدف جوي يقترب من حدود روسيا الفدرالية".
وأضافت أن "طواقم المقاتلات الروسية حددت الهدف الجوي بأنه قاذفتان استراتيجيتان طراز بي-52 إتش تابعتان لسلاح الجو الأميركي".
وتابعت الوزارة "مع اقتراب المقاتلات الروسية، صححت القاذفتان الأميركيتان الاستراتيجيتان مسارهما وابتعدتا (...) من الحدود مع روسيا".
وأكدت أنها استخدمت طائرات من طراز "ميج 29" و"ميج 31" لاعتراض القاذفتين الأميركيتين.
وقالت إن الطائرات الحربية الروسية نفذت عمليات التحليق وفقا للقواعد الدولية المتعلقة باستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة.
وسبق أن أعلنت روسيا عن وقائع مماثلة، إذ قالت إن طائرات عسكرية تابعة لدول حلف شمال الأطلسي حلقت بالقرب من حدودها منذ نشوب الأزمة الحالية في أوكرانيا.

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المصدر: رويترز
طائرات ميج-29
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