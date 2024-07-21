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البابا فرنسيس يشيد بالقوة الموحِدة للرياضة

البابا فرنسيس
21 يوليو 2024 19:43

أشاد البابا فرنسيس، اليوم الأحد، بقدرة الرياضة على التوحيد، قبيل انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية، الجمعة، في العاصمة الفرنسية باريس، وجدّد دعوته إلى هدنة عالمية خلال الحدث.
وقال البابا للمصلّين في ساحة القديس بطرس "للرياضة قوة اجتماعية كبيرة، فهي قادرة على توحيد الناس من ثقافات مختلفة بطريقة سلمية".
وأضاف بابا الفاتيكان "آمل أن يكون هذا الحدث علامة على العالم الشامل الذي نريد أن نبنيه وأن يكون الرياضيون، بشهادتهم الرياضية، رسل سلام ونماذج فاعلة، خصوصا للشباب".
وتابع "بحسب التقاليد القديمة، تعد الألعاب الأولمبية مناسبة للتوصل إلى هدنة في الحروب، وإظهار رغبة صادقة في السلام".
وتنظم الألعاب الأولمبية هذا العام في الفترة الممتدة من 26 يوليو الجاري إلى 11 أغسطس المقبل، تليها الألعاب البارالمبية من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر.

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المصدر: آ ف ب
البابا
بابا الفاتيكان
الرياضة
هدنة أولمبية
الألعاب الأولمبية
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