أول رد فعل لترامب عن انسحاب بايدن من سباق الرئاسة

أدلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، بأول تعليق بعد إعلان منافسه الديمقراطي الرئيس جو بايدن انسحابه من السباق.

وقال ترامب لشبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية الأميركية إنه يعتقد أن هزيمة كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي في انتخابات الخامس من نوفمبر المقبل ستكون أسهل من هزيمة الرئيس الديمقراطي الذي أعلن انسحابه من خوض سباق الرئاسة في وقت سابق اليوم.

وقال مراسل من الشبكة، على منصة إكس، إن ترامب أدلى بهذه التصريحات للشبكة التلفزيونية بعد وقت قصير من إعلان بايدن قراره.



