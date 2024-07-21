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ماذا سيحدث بعد انسحاب بايدن من الانتخابات الرئاسية؟

بايدن وفي الخلفية نائبته كامالا هاريس
21 يوليو 2024 23:26

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، انسحابه من السباق الرئاسي على خلفية تراجعه في استطلاعات الرأي وأدائه الضعيف في المناظرة مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب.
تعتبر خطوة انسحاب مرشح الحزب الديمقراطي في اللحظة الأخيرة غير مسبوقة في التاريخ الانتخابي الأميركي الحديث، وتعد خطوة عالية المخاطر. إليكم نظرة على كيفية استبدال المرشح البالغ من العمر 81 عامًا:
مؤتمر ترشيح؟ 
لتعيين مرشح رسمي، يحضر مندوبون من جميع الولايات الأميركية الخمسين، المؤتمر الصيفي للحزب بناءً على نتائج الانتخابات التمهيدية. فاز بايدن بأغلبية الأصوات التمهيدية، ويتجه حوالي 3900 مندوب للحزب إلى المؤتمر في شيكاغو في أغسطس معتمدين على هذه النتيجة. مع خروج بايدن، يجب على المندوبين العثور على بديل. يعيد ذلك السياسة الأميركية إلى الأيام القديمة، حيث كان رؤساء الأحزاب يتصارعون لاختيار مرشح من خلال صفقات في غرف مغلقة وجولات لا تنتهي من التصويت.
من قد يحل محل بايدن؟
الاختيار الطبيعي، ولكنه ليس تلقائيا، ليحل محل بايدن هو كامالا هاريس نائبة الرئيس الحالية. وقد أيدها بايدن، اليوم الأحد عندما أعلن انسحابه.
كانت هاريس، البالغة من العمر 59 عامًا، اعترفت بأن أداء بايدن كان "بطيئًا في البداية" خلال لمناظرة أمام ترامب لكنه "أنهى بقوة".
وقد يتم استدعاء أي من السياسيين الديمقراطيين الأقوياء، ومن بينهم الحكام: غافين نيوسوم من كاليفورنيا، غريتشن ويتمر من ميشيغان، وجوش شابيرو من بنسلفانيا، لتولي المهمة.
فرص الحزب الثالث؟
مع انسحاب بايدن، هل يمكن أن يظهر مرشح قوي من حزب ثالث؟ حتى الآن، لا يبدو أنه يوجد أي مرشح يشكل خطراً على النظام الحزبي الثنائي المسيطر في الولايات المتحدة.

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