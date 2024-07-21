رجال إطفاء وطائرات يكافحون حريقا قرب لشبونة

أفاد الموقع الإلكتروني لهيئة الحماية المدنية البرتغالية أن رجال إطفاء وطائرات برتغالية يكافحون حريق غابات بالقرب من "كاسكايس"، في منطقة العاصمة لشبونة الكبرى.

يشارك في مكافحة الحريق أكثر من 370 من رجال الإطفاء بالإضافة إلى 10 طائرات.

ونقلت وسائل إعلام برتغالية عن كارلوس كاريراس رئيس بلدية كاسكايس قوله لقناة "إس أي سي" إن المنازل غير مهددة بخطر التعرض للحريق الذي تدفعه رياح قوية.

وتشهد البرتغال، على غرار العديد من الدول الأوربية، ارتفاعا قياسيا لدرجات الحرارة وصل إلى 40 درجة في بعض المناطق. وهو ما يزيد من خطر اندلاع حرائق غابات واشتدادها.

وتم التحذير من ارتفاع خطر نشوب حرائق الغابات بشكل خاص في الجنوب والداخل حتى الأحد.