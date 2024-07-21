الديمقراطيون يشيدون بقرار بايدن الانسحاب من انتخابات الرئاسة

أشاد قادة الحزب الديمقراطي بقرار الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، الانسحاب من الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

كان الرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي عمل بايدن نائبا له خلال فترتي رئاسته، من ضمن أول من أشادوا بالقرار، معربا عن ثقته في أن الزعماء الديمقراطيين سينشئون آلية لاختيار مرشح بارز لخوض الانتخابات أمام المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.

كانت صحيفة "واشنطن بوست" أوردت، الخميس، أن أوباما قال لمقرّبين منه إنّه يتعيّن على بايدن أن يُعيد النظر في ترشّحه لولاية رئاسيّة ثانية.

كما أشاد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة، بقرار الرئيس وأعلنا دعمهما ترشيح نائبته كامالا هاريس للرئاسة.

وأثنى كلينتون وزوجته، في بيان مشترك على "مسيرة الخدمة الاستثنائية" لبايدن وقالا إنهما "يتشرفان" بالانضمام إليه في تأييد هاريس كمرشحة ديمقراطية "وسوف نفعل كل ما في وسعنا لدعمها".

بدوره، أشاد تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بالرئيس بايدن ووصفه بأنه "وطني عظيم" بعد إعلان انسحابه من السباق إلى البيت الأبيض.

وقال شومر "من الواضح أن اتخاذ قراره لم يكن سهلا، لكنه وضع مرة أخرى بلاده وحزبه ومستقبلنا في المقام الأول"، مضيفا "جو، هذا اليوم يظهر أنك وطني عظيم".