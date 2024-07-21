هاريس تعلن ترشحها للرئاسة الأميركية بعد انسحاب بايدن

أعلنت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، الأحد، نيتها الترشح للرئاسة في الانتخابات الأميركية المقبلة، وذلك بعد ساعات من قرار الرئيس جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي.

وفي بيان رسمي، أعربت هاريس عن شكرها للرئيس بايدن على تأييده لها، مؤكدةً أنها تسعى لكسب الترشيح ممثلة للحزب الديمقراطي وتحقيق الفوز في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.

وأضافت نائبة الرئيس الأميركي "بهذا الصنيع الوطني المتفاني، يفعل الرئيس بايدن ما فعله طوال حياته في الخدمة: وضع الشعب الأميركي وبلدنا فوق كل اعتبار".

وأضافت هاريس "يشرفني أن أحصل على تأييد الرئيس ونيّتي هي كسب هذا الترشيح والفوز به.... سأبذل كل ما في وسعي لتوحيد الحزب الديموقراطي، وتوحيد أمتنا، لهزيمة دونالد ترامب".

وشددت هاريس على أهمية الفترة المتبقية حتى يوم الانتخابات، قائلةً: "لدينا 107 أيام حتى يوم الانتخابات. معًا، سنناضل، ومعًا، سنحقق النصر".

كان بايدن قال، عقب قرار انسحابه من الانتخابات، إنه يدعم ترشيح هاريس للانتخابات الرئاسية.