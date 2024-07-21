الجيش الصومالي يلاحق فلول «الشباب»

مقديشو (الاتحاد)

نفذت وحدات من الجيش الوطني الصومالي عمليات ملاحقة ومطاردة ضد عناصر إرهابية من حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي.

ووفقاً لما أعلنه، أمس، ضباط من الجيش الوطني الصومالي يقودون عمليات الملاحة والمطاردة بحق الإرهابيين، فإن هذه العمليات تمت بالتعاون مع قوات محلية في ولاية «جنوب الغرب»، وبصفة خاصة في منطقة «جميعدا» التابعة لمديرية «بورهكبا» في إقليم «باي»، حيث تم تطهير المنطقة من أي وجود للإرهابيين.

وأفاد الضباط الذين يقودون العمليات بأن فلول عناصر حركة «الشباب» التي تختبئ في القرى والأحراش الريفية بدأت تفر من زحف الجيش وقوات ولاية «جنوب الغرب».

هذا، وتواصل القوات المسلحة الصومالية عملياتها العسكرية واسعة النطاق بجنوب ووسط البلاد، في خطوة لاستئصال شأفة المتمردين الذين اعتادوا تهديد السكان المحليين في السنوات الماضية.

وتشن حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي هجمات ضد الدولة والمجتمع الصوماليين منذ 17 عاماً.

وعلى الرغم من طرد الحركة من العاصمة مقديشو ومحيطها منذ عام 2011، ومن مناطق كثيرة أخرى كانت تسيطر عليها، بفضل هجمات للقوات الصومالية المدعومة بقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، فما زالت فلول الحركة تقوم بعمليات إرهابية من وقت لآخر.