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الرئيس العراقي: ندعم جهودَ إعادة النازحين إلى مناطقهم

الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد
22 يوليو 2024 02:17

هدى جاسم (بغداد)

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قال الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أمس، إن بلاده تدعم كل الجهود الرامية إلى توفير بيئة آمنة لإعادة النازحين إلى مناطقهم. وقال الرئيس العراقي، خلال استقباله مفوضة الحكومة الألمانية وعضو البرلمان الألماني لشؤون حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، لويز آمستبيرج، إن «رئاسة الجمهورية تولي ملف حقوق الإنسان أهمية قصوى، وتدعم الجهود الرامية إلى توفير بيئة آمنة لإعادة النازحين لمناطقهم، وضرورة أن يكون للمنظمات الدولية دور إيجابي في هذا الملف»، وذلك وفقاً لما جاء في بيان للرئاسة العراقية. ودعا الرئيس رشيد إلى «ضرورة تفعيل دور المنظمات والنقابات، بما يسهم في حماية الحريات والحقوق»، مشيراً إلى أن «العراق اتخذ العديدَ من الخطوات الإيجابية في هذا المجال، وعملت رئاسة الجمهورية إلى جانب مجلس القضاء الأعلى ووزارتي الداخلية والعدل ومستشارية الأمن القومي، على إطلاق سراح أكثر من 13 ألف موقوف ممن انتهت مُدد محكومياتهم». 
 ومن جانبها، أعربت المسؤولة الألمانية عن أملها في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين بلادها والعراق في مجال حقوق الإنسان، وقالت إنه تم خلال اللقاء استعراض الملف الإنساني، وجهود إغلاق مخيمات النازحين، وإعادتهم إلى مناطقهم.

 

الرئيس العراقي
العراق
عبد اللطيف جمال رشيد
النازحين
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