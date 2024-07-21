ارتفاع عدد معتقلي الضفة الغربية إلى 9750 منذ 7 أكتوبر

القدس (الاتحاد)

ارتفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية إلى 9 آلاف و750 منذ 7 أكتوبر 2023، وذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 26 فلسطينياً خلال اليومين الماضيين.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجمعية نادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، إن «قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 9750 فلسطينياً من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا».

ووفق المؤسستين فقد «اعتقلت قوات الاحتلال خلال اليومين الماضيين 26 فلسطينياً على الأقل من الضفة، وتخلل عمليات الاعتقال اعتداءات بالضرب، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المعتقلين.

وبالتزامن مع الحرب المدمرة على غزة والمستمرة منذ 7 أكتوبر، صعد المستوطنون من اعتداءاتهم، فيما وسع الجيش الإسرائيلية عملياته في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مخلفاً 578 قتيلاً، ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.