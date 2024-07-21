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مسيّرة إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان

تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أرشيفية)
22 يوليو 2024 02:01

بيروت (الاتحاد) 

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أفاد تقرير لبناني أمس بسقوط إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في جنوب لبنان. 
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن مسيرة استهدفت بصاروخين أحد المنازل في حولا وأفادت بسقوط إصابات.  وأشارت إلى أن حصيلة الغارة الإسرائيلية على عدلون مساء أمس الأول وصلت إلى 6 جرحى من المدنيين وصفت حالتهم بالمتوسطة، لافتة إلى أنه سيتم تفجير ذخائر في عدلون. 
وأكد الجيش الإسرائيلي أمس، استهداف مستودع ذخائر لفصائل مسلحة، بعدما نقل الإعلام الرسمي اللبناني تعرض مستودع ذخائر في جنوب لبنان لغارة إسرائيلية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان «خلال الليلة الماضية، أغارت طائرات حربية على مستودعيْن للأسلحة في منطقة جنوب لبنان وفي داخلها قذائف صاروخية ووسائل أخرى». وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر مسلحة في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

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