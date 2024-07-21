«الأونروا»: أطفال غزة يواجهون الفواجع والصدمات كل يوم

غزة (الاتحاد)

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أمس، أن أطفال قطاع غزة يواجهون الفواجع والصدمات كل يوم. وأشارت «الأونروا»، في منشور على حسابها عبر منصة «إكس»، إلى أن «فرقها بغزة، رغم التحديات المستمرة، تواصل تقديم دعم الصحة العقلية لأطفال غزة الذين يواجهون الفواجع والصدمات كل يوم». وأضافت الوكالة الأممية: «زملاؤنا بمدينة خان يونس جنوبي القطاع ينظمون اليوم أنشطة للأطفال غير المصحوبين بذويهم للسماح لهم باللعب مجدداً».

وفي السياق، شددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، على أن هناك دولة فلسطينية موجودة بالفعل، وإسرائيل تمارس «الفصل العنصري» ضد الفلسطينيين وتزداد وحشية تجاه ضحاياها كل يوم.

وأضافت ألبانيز، في منشور أمس على حسابها عبر منصة «إكس»: «في الواقع هناك دولة فلسطينية موجودة بالفعل»، مشيرة إلى أن إسرائيل تمارس «الفصل العنصري» ضد الفلسطينيين، و«تزداد وحشية وسادية تجاه ضحاياها كل يوم».

في غضون ذلك، بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أمس، مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، سبل زيادة إدخال المساعدات لأنحاء القطاع كافة.

جاء ذلك خلال استقباله المسؤولة الأممية في مكتبه بمدينة رام الله، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء الفلسطينية.

وأضاف البيان أن مصطفى بحث تعزيز الجهود الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة، وزيادة إدخال المساعدات، وضمان وصولها إلى جميع أنحاء القطاع.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني بذل الجهود والاتصالات كافة منذ اليوم الأول لوقف حرب على شعبنا في قطاع غزة، والتنسيق مع الأطراف الدولية كافة، وعلى رأسها الأمم المتحدة من أجل توفير الاحتياجات الإغاثية والإنسانية الطارئة كافة.

وقال إن «قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها مسؤولة عن تقديم الخدمات لشعبنا في القطاع، خصوصاً الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية وغيرها».

من جانبها، أكدت كاغ «استمرار التنسيق والعمل المشترك ودعم جهود الحكومة الفلسطينية من أجل تلبية الاحتياجات الإغاثية والإنسانية الطارئة في قطاع غزة».

وتواصل تل أبيب إغلاق معبر رفح الحدودي مع مصر، ومعبر كرم أبو سالم، أمام المساعدات الإغاثية منذ مايو الماضي، ما فاقم من تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية لسكان قطاع غزة.