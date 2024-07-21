الإثنين 22 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا: نتابع تطورات انسحاب بايدن من السباق الرئاسي

روسيا: نتابع تطورات انسحاب بايدن من السباق الرئاسي
22 يوليو 2024 02:16

موسكو (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
بايدن يتنحى ويدعم هاريس في مواجهة ترامب
ارتياح «ديمقراطي».. والجمهوريون يطالبون باستقالة بايدن فوراً

أعلن الكرملين، أمس، أنه يراقب التطورات بعد انسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن من السباق الانتخابي لعام 2024، مضيفاً أن «الكثير يمكن أن يتغير» في هذه الأثناء. وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لموقع «لايف.رو» الإخباري «لا تزال هناك أربعة أشهر على الانتخابات، وهي فترة طويلة والكثير يمكن أن يتغير خلالها، علينا أن نولي الاهتمام ومتابعة ما سيحدث ومواصلة أعمالنا».
وأعرب سياسيان ألمانيان بارزان عن احترامهما لقرار الرئيس الأميركي جو بايدن بالانسحاب من سباق الرئاسة الأميركية. وكتبت ريكاردا لانج زعيمة حزب الخضر الشريك في الائتلاف الحاكم على منصة «إكس»: «جو بايدن خدم بلاده كرئيس بطريقة مثيرة للإعجاب، وها هو يفعل هذا أيضاً من خلال هذه الخطوة، احترامي الكبير». 
وفي السياق ذاته، كتب نوربرت روتجن، المختص بالسياسة الخارجية في الحزب الديمقراطي، على المنصة ذاتها أن بايدن صحح خطأه الخاص بإعادة ترشحه، في وقت متأخر، لكن ليس بعد فوات الأوان. وقال رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، إن بايدن اتخذ قراره بناء على ما يعتقد أنه في صالح الشعب الأميركي.

الكرملين
روسيا
جو بايدن
الولايات المتحدة
الانتخابات الأميركية
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنويه من شرطة أبوظبي
21 يوليو 2024
حسن عبدالله خلال مشاركته في إحدى المبادرات التطوعية (الصور من المصدر)
الترفيه
حسن عبدالله.. فارس العمل التطوعي
اليوم 02:17
بايدن يتحدث في مناسبة سابقة بحضور نائبته كامالا هاريس (رويترز)
الأخبار العالمية
بايدن يتنحى ويدعم هاريس في مواجهة ترامب
اليوم 02:17
فلسطينيون يسيرون بجوار أنقاض مبانٍ وأكوام قمامة في مخيم جباليا للاجئين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قلق أممي من خطر تصعيد التوتر بمنطقة الشرق الأوسط
اليوم 02:17
ارتياح «ديمقراطي».. والجمهوريون يطالبون باستقالة بايدن فوراً
الأخبار العالمية
ارتياح «ديمقراطي».. والجمهوريون يطالبون باستقالة بايدن فوراً
اليوم 02:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©