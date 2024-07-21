روسيا: نتابع تطورات انسحاب بايدن من السباق الرئاسي

موسكو (الاتحاد)

أعلن الكرملين، أمس، أنه يراقب التطورات بعد انسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن من السباق الانتخابي لعام 2024، مضيفاً أن «الكثير يمكن أن يتغير» في هذه الأثناء. وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لموقع «لايف.رو» الإخباري «لا تزال هناك أربعة أشهر على الانتخابات، وهي فترة طويلة والكثير يمكن أن يتغير خلالها، علينا أن نولي الاهتمام ومتابعة ما سيحدث ومواصلة أعمالنا».

وأعرب سياسيان ألمانيان بارزان عن احترامهما لقرار الرئيس الأميركي جو بايدن بالانسحاب من سباق الرئاسة الأميركية. وكتبت ريكاردا لانج زعيمة حزب الخضر الشريك في الائتلاف الحاكم على منصة «إكس»: «جو بايدن خدم بلاده كرئيس بطريقة مثيرة للإعجاب، وها هو يفعل هذا أيضاً من خلال هذه الخطوة، احترامي الكبير».

وفي السياق ذاته، كتب نوربرت روتجن، المختص بالسياسة الخارجية في الحزب الديمقراطي، على المنصة ذاتها أن بايدن صحح خطأه الخاص بإعادة ترشحه، في وقت متأخر، لكن ليس بعد فوات الأوان. وقال رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، إن بايدن اتخذ قراره بناء على ما يعتقد أنه في صالح الشعب الأميركي.