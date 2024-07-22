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جمهوريون يطالبون بايدن بالتنحي عن الرئاسة بعد انسحابه من الانتخابات

جمهوريون يطالبون بايدن بالتنحي عن الرئاسة بعد انسحابه من الانتخابات
22 يوليو 2024 08:56

دعا أكثر من عشرة جمهوريين الرئيس الأميركي جو بايدن إلى التنحي الأحد بعد أن أنهى حملة إعادة انتخابه، قائلين إن عدم رغبته في مواصلة الحملة الانتخابية يثير تساؤلات حول قدرته على مواصلة الحكم.
وحث رئيس مجلس النواب مايك جونسون والسناتور جيه دي فانس، المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس دونالد ترامب في انتخابات الخامس من نوفمبر ومشرعون آخرون الرئيس الحالي البالغ من العمر 81 عاماً على التنحي من منصبه.
وأصر بايدن في بيانه على أنه سينهي فترة ولايته التي تنتهي في 20 يناير 2025، وانتقد زملاؤه الديمقراطيون الدعوات المنادية بتنحي بايدن.

ودعا رفاق بايدن الديمقراطيون منذ أسابيع إلى إنهاء حملته بعد مناظرة في 27 يونيو مع الرئيس السابق ترامب والتي كافح فيها بايدن في بعض الأحيان لإنهاء جمله.

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