زلزال قوي يضرب طوكيو

أعلنت هيئة الأرصاد اليابانية أن زلزالاً بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة إيباراكي، شمال شرقي العاصمة اليابانية.

وذكرت صحيفة "ذا جابان نيوز" أن الزلزال وقع في الساعة 07:10 بالتوقيت المحلي (0107 بتوقيت جرينتش) وبلغت قوته 3 على مقياس قوة النشاط الزلزالي وأقصاه 7، بحسب هيئة الأرصاد اليابانية.



وجاء مركز الزلزال على عمق 90 كيلومتراً إلى الشمال من محافطة إيباراكي عند تقاطع دائرة عرض 36.8 درجة شمال وخط طول 140.8 درجة شرقاً.

وشعر بالزلزال السكان بوسط العاصمة طوكيو، ولم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية " تسونامي".