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بعد انسحاب بايدن.. الديموقراطيون يجمعون أكبر تبرعات في 2024

بعد انسحاب بايدن.. الديموقراطيون يجمعون أكبر تبرعات في 2024
22 يوليو 2024 09:48

أعلنت مجموعة "أكت بلو" المسؤولة عن جمع التبرّعات لحملة الانتخابات الرئاسية للحزب الديموقراطي أنها سجلت مساء الأحد، بعد سحب الرئيس جو بايدن ترشحه ودعمه نائبته كامالا هاريس للحلول محله، أكبر عملية جمع تبرعات ليوم واحد في 2024.

وقالت المجموعة في بيان إنّه "حتى الساعة 21,00 (01,00 ت غ)، جمع المؤيدون على مستوى القاعدة 46.7 مليون دولار (42.8 مليون يورو) عبر آكت بلو بعد إطلاق ترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وأضاف البيان أنّ يوم الأحد أصبح أكبر يوم لجمع التبرعات في دورة 2024.
وهذه المجموعة تسهّل جمع التبرعات عبر الإنترنت للمرشحين الديموقراطيين.

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المصدر: وكالات
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