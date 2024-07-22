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الناخبون الديمقراطيون منقسمون وقلقون بعد انسحاب بايدن

الناخبون الديمقراطيون منقسمون وقلقون بعد انسحاب بايدن
22 يوليو 2024 11:26

كان البعض يعتبر أن انسحاب جو بايدن أمر بديهي لكن أكد الكثير من الناخبين الديمقراطيين أنهم في حالة ترقب يشوبها القلق حول المراحل المقبلة من الحملة الانتخابية ويشعرون بأنهم يقفزون في المجهول.
وأتى الإعلان عن انسحاب بايدن من السباق الرئاسي يوم الأحد.

وبعد تكهنات استمرت ثلاثة أسابيع، حزم الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة جو بايدن البالغ 81 عاماً الانسحاب، أمره وقرر عدم خوض الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.

وبعد الإعلان التاريخي عن انسحابه، دعم بايدن فوراً نائبته كامالا هاريس لتحصل على ترشيح الحزب الديمقراطي مكانه.

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المصدر: وكالات
جو بايدن
الولايات المتحدة الأميركية
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