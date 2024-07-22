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تضرر مصفاة نفط روسية بعد هجوم أوكراني

إصابة مصفاة نفط في روسيا
22 يوليو 2024 16:50

أعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عن هجوم بواسطة مسيّرات على مصفاة في جنوب غرب روسيا ما أدى إلى تضررها، فيما أكد الجيش الروسي إسقاط 80 مسيّرة أوكرانية خلال الليل وصباح الاثنين.
وأكد مصدر في أوساط الدفاع الأوكرانية أن مسيّرات عدة هاجمت مصفاة في مدينة "توابسيه" الواقعة على البحر الأسود في منطقة كراسنودار في جنوب غرب روسيا ما تسبب باندلاع حريق.
وأوضح المصدر "إننا نقيّم حجم الأضرار"، مشيرا إلى أنها مصفاة تابعة لمجموعة "روسنفت" الروسية العملاقة ومجهزة بمحطة تصدير.
كانت السلطات المحلية كتبت، عبر تطبيق تلغرام، أن الحريق اندلع "جراء سقوط حطام مسيّرات".
وقالت السلطات إن أكثر من مئة عنصر من فرق الإطفاء شاركوا في إخماد الحريق الذي لم يؤد وفق المعلومات الأولية إلى وقوع ضحايا.
وأعلن الجيش الروسي إسقاط 80 طائرة مسيّرة أطلقتها كييف في اتجاه أراضيها خلال الليل الماضي وصباح الاثنين، 47 منها في أجواء منطقة روستوف الجنوبية الحدودية مع أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع، في بيان مفصّل، إن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت 47 طائرة مسيّرة فوق منطقة روستوف".
وأوضح المصدر نفسه أن 17 مسيّرة أسقطت فوق بحر آزوف والبحر الأسود، وثمانٍ في أجواء منطقة كراسنودار. كذلك، اعترضت الدفاعات طائرة مسيّرة في أجواء كل من مناطق بيلغورود وفورونيج وسمولنسك، بحسب البيان.
وفي بيان منفصل أعلن الجيش أنه أسقط خمس مسيّرات قرابة الساعة السابعة (الرابعة ت غ) فوق منطقة استراخان.

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المصدر: رويترز
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