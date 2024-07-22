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مقتل عشرات الإرهابيين باشتباكات مع الجيش الصومالي

عناصر من الجيش الصومالي أثناء عملية ضد حركة الشباب الإرهابية
22 يوليو 2024 20:13

قال مسؤولون إن العشرات من عناصر حركة الشباب الإرهابية قُتلوا في اشتباكات مع الجيش الصومالي، اليوم الاثنين، عندما حاولوا اقتحام ثلاث قواعد عسكرية.
وأضاف مصدر أمني محلي أن القوات الحكومية صدت الهجمات وفجرت بأمان أربع سيارات ملغومة على بعد نحو 80 كيلومترا جنوب غربي مدينة كيسمايو الساحلية في ولاية جوبالاند.
وأظهرت مقاطع مصورة، نشرها مسؤولو الولاية على وسائل التواصل الاجتماعي، ما لا يقل عن 35 جثة قرب قرية "بولو-حاجي".
وقالت الحكومة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) "نشكر القوات الاتحادية وقوات جوبالاند التي قتلت أكثر من 80 من حركة الشباب وغنمت أسلحتهم".
وقال فارح حسين، وهو مسؤول عسكري، إن خمسة جنود قتلوا في الاشتباكات.
وأضاف "تلقينا معلومات عن قدوم عناصر حركة الشباب، فخرجنا من القواعد الثلاث ثم حاصرنا مقاتلي الحركة وقتلنا العشرات منهم. أحصيت 30 قتيلا من الشباب ورأيت المزيد من الجثث ملقاة أمامي".

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