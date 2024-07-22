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ستارمر يشيد بأداء الرئيس بايدن

رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر
22 يوليو 2024 21:30

أثنى رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر، اليوم الاثنين، على أداء الرئيس الأميركي جو بايدن، مشيدا بقرار انسحابه من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة.
وقال ستارمر "إن رئاسته (بايدن) ستترك إرثًا يمتد إلى خارج حدود أميركا" مشيراً إلى "تصميمه الراسخ على الوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني".
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن بايدن "يترك حلف شمال الأطلي (الناتو) أقوى مما كان عليه منذ عقود".
ويثير احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مخاوف بعض الدول الأوروبية، فلطالما اعتبر الرئيس الجمهوري السابق أن الالتزام المالي لحلفائه الأوروبيين فيما يتعلق بالدفاع غير كاف.
أدى حلف الناتو، الذي تأسس في العام 1949 لمواجهة تهديد الاتحاد السوفياتي وبات يضم الآن 32 دولة عضو، دوراً محورياً منذ نشوب الأزمة الأوكرانية الحالية في عام 2022، حيث قام بتنسيق الدعم لكييف وضم بلدين جديدين، فنلندا والسويد.
كما أشاد ستارمر بجو بايدن "الرجل الذي لم يغفل أبدًا، خلال خمسة عقود من اهتمامه بالشأن العام، عن الاهتمام بمشاغل العمال وكان دائمًا يضع بلاده في المقام الأول".
كان رئيس الحكومة البريطانية قال إن قرار الرئيس الأميركي التخلي عن ترشحه "لم يكن قرارا سهلا".

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