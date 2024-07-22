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في أول ظهور بعد إعلانها السعي للترشح.. هاريس تشيد بإنجازات بايدن

كامالا هاريس في أول ظهور بعد إعلانها السعي للترشح للرئاسة
22 يوليو 2024 22:04

أشادت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي بما حققه الرئيس جو بايدن لبلاده، وذلك في أول ظهور عام لها، اليوم الاثنين، منذ انحساب بايدن المفاجئ من حملة إعادة انتخابه وتأييده لترشح نائبته خلفا له.
وخلال فعالية لتكريم رياضيين جامعيين في البيت الأبيض، قالت هاريس "إرث جو بايدن على مدى السنوات الثلاث الماضية لا مثيل له في التاريخ الحديث... كل يوم، يكافح رئيسنا جو بايدن من أجل الشعب الأميركي. ونحن ممتنون للغاية لخدمته لأمتنا".
ولم تشر هاريس، في حديثها اليوم، إلى كونها حاليا أبرز المرشحين عن الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة بعد انسحاب بايدن أمس الأحد.
وقالت هاريس، في بيان أمس الأحد "هدفي هو نيل هذا الترشيح والفوز به... سأبذل كل ما في وسعي لتوحيد الحزب الديمقراطي وتوحيد أمتنا وهزيمة دونالد ترامب".
فاز بايدن بترشح الحزب الديمقراطي في 2020، واختار هاريس لتكون نائبته، وواصل طريقه نحو البيت الأبيض آنذاك وتغلب على ترامب.
شغلت هاريس أيضا، في السابق، منصب المدعي العام لولاية كاليفورنيا وفازت بعضوية مجلس الشيوخ الأميركي.
وقال متحدث باسم حملة هاريس، اليوم الاثنين، إن الحملة جمعت 49.6 مليون دولار أميركي منذ انسحاب بايدن.
ولم يظهر بايدن علنا منذ أن تأكدت إصابته بكوفيد-19 الأسبوع الماضي. وعزل نفسه في منزله الشاطئي في ولاية ديلاوير.

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المصدر: وكالات
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