حاكم كاليفورنيا يدعم ترشيح هاريس

واشنطن (أ ف ب)

دعم حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم ترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس لمنصب رئيسة الولايات المتّحدة، مُبعداً بذلك من طريقها منافساً قوياً محتملاً بعد القرار المفاجئ الذي اتّخذه الرئيس جو بايدن قبل ساعات من ذلك بسحب ترشّحه لولاية ثانية.

وكتب نيوسوم، في منشور على منصة «إكس»، أنّ «هاريس قوية وعنيدة ولا تعرف الخوف». ومن بين داعمي هاريس وزير الخارجية الأسبق جون كيري والنائبة اليسارية المتشددة ألكسندريا أوكازيو كورتيز.

أما الرئيس الأسبق باراك أوباما، فاكتفى من جهته بإبداء ثقته بحزبه لإرساء «عملية تسمح بظهور مرشح استثنائي» من دون أن يسمّي هاريس.