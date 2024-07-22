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الكرملين يرحب بموقف زيلينسكي من المفاوضات

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
23 يوليو 2024 00:59

موسكو (د ب أ) 

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استجابت روسيا، أمس، بشكل إيجابي مع تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن المفاوضات المحتملة لوضع حد للحرب الدائرة بين الدولتين.
وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في موسكو أمس، بأن هذا: «أفضل من البيانات باستبعاد أي اتصالات مع الجانب الروسي، ومع رئيس الدولة الروسية».
وأضاف بيسكوف: «إنه لشيء طبيعي أن الحديث بنبرة أو بأخرى عن الحوار أفضل بكثير من الحديث عن نية القتال حتى آخر مواطن أوكراني».
وقال زيلينسكي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في وقت سابق، إن بإمكانه أيضاً الحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم استبعاده في السابق لهذا الاحتمال بموجب مرسوم.
وأكد زيلينسكي مجدداً في المقابلة، استعداده من حيث المبدأ للتفاوض مع الممثلين الروس في قمة سلام جديدة.

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