الثلاثاء 23 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجفاف يضاعف أعداد النازحين من أفريقيا

الجفاف يدمر المحاصيل في أفريقيا (أرشيفية)
23 يوليو 2024 00:59

القاهرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"تريندز" يُعزّز تعاونه البحثي مع معهد الحوكمة والقيادة في أفريقيا "SIGLA"
محمد بن راشد: علاقاتنا مع أفريقيا في تطور مستمر

ربط خبراء ومحللون سياسيون ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية من أفريقيا بموجات الجفاف والحرارة المرتفعة التي ضربت مناطق متفرقة من القارة، بجانب حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في تلك الدول، خاصة منطقة الساحل والصحراء.
وتقدر تقارير أممية وبحثية عدد الأشخاص المتوقع هجرتهم ونزوحهم ما بين 70 إلى 110 ملايين شخص في أفريقيا نتيجة تزايد هشاشة سبل العيش بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.  
وقال الخبير المتخصص في الشأن الأفريقي الدكتور عدلي سعداوي، إن هجرة السكان بسبب الدوافع البيئية تشهد انتشاراً ملحوظاً في ظل التغير المناخي، الذي أدى إلى العديد من المشكلات البيئية من ناحية، واستمرارها من ناحية أخرى.  
وأضاف سعداوي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أنه على رغم قلة بيانات الهجرة البيئية مقارنة بالصراعات المسلحة، فإن المتاح والتوقعات تشير إلى أن عدد المهاجرين البيئيين بحلول عام 2050 سيتراوح ما بين المليار نسمة، و1.8 مليار سيكونون معرضين للمخاطر المتعلقة بالمناخ، ومعظمهم في آسيا وأفريقيا، وربما يتضاعف هذا العدد بحلول 2100.
وأضح أن البلدان ذات الدخل المنخفض هي الأكثر تضرراً، في حين أن البلدان ذات الدخل المرتفع ستكون قادرة على الحد من المخاطر بشكل أفضل، وعليه فإن أكثر من 70% من الدول لن يكون لديها الموارد اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر، وخاصة في أفريقيا.
وأشار سعداوي إلى أن الارتفاع المطرد في درجة الحرارة العالمية بسبب تغير المناخ يؤدي إلى جعل مناطق معينة في أفريقيا غير صالحة للسكن؛ نظراً لندرة المياه وموجات الحر وزيادة تفشي الأمراض، من بين عوامل أخرى، الأمر الذي يتسبب في زيادة معدلات الهجرة، فيما يعمل تغير المناخ على تسريع نمط الهجرة من الريف إلى الحضر والمدن الكبرى في أفريقيا. 
من جانبها، أوضحت الدكتورة سالي فريد الأستاذ بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن الدول الهشة في قارة أفريقيا، تعاني أكثر من غيرها الفيضانات وموجات الجفاف والعواصف والظواهر ذات الصلة بالمناخ، وفي كل عام تتضاعف أعداد المتضررين من الكوارث الطبيعية في الدول الهشة إلى 3 أضعاف أمثالها.
وقالت فريد في تصريحات لـ«الاتحاد»، إنه بحلول عام 2040، من الممكن أن تواجه الدول الهشة درجات حرارة أعلى من 35 مئوية في المتوسط على مدار 61 يوماً في السنة - أي أعلى بمقدار أربعة أضعاف من البلدان الأخرى، وتزداد الخسائر الناجمة عن الصدمات المناخية بسبب الافتقار إلى الإمكانات المالية.

الجفاف
مكافحة الجفاف
أفريقيا
القارة الأفريقية
الدول الأفريقية
الهجرة غير الشرعية
الهجرة إلى أوروبا
الهجرة غير النظامية
أزمة الهجرة
آخر الأخبار
استمرار النيران بميناء الحديدة لليوم الثالث بعد القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تواصل اشتعال النيران في ميناء الحُديدة
23 يوليو 2024
نازحون يفرون جراء القصف وأوامر الإخلاء في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقتل عشرات الفلسطينيين وأوامر إخلاء إسرائيلية في جنوب غزة
23 يوليو 2024
كامالا هاريس خلال فعالية رياضية في واشنطن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هاريس تسعى لتوحيد صفوف «الديمقراطيين»
23 يوليو 2024
الجفاف يدمر المحاصيل في أفريقيا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجفاف يضاعف أعداد النازحين من أفريقيا
23 يوليو 2024
قوات صومالية لدى ملاحقة عناصر حركة الشباب الإرهابية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل العشرات في اشتباكات بين القوات الصومالية وحركة «الشباب»
23 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©