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«اليونيسف»: 250% زيادة في عدد القتلى من الأطفال بالضفة الغربية

آليات عسكرية وجنود إسرائيليون خلال مداهمة بالضفة الغربية (أ ف ب)
23 يوليو 2024 00:59

غزة (الاتحاد)

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رصدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، في تقرير، زيادة بنسبة 250 في المئة في عدد الأطفال الذين قتلوا في الضفة الغربية المحتلة، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع أكتوبر 2023.
وذكرت «اليونيسف»، عبر موقعها الإلكتروني، أن 143 طفلاً قتلوا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية منذ أكتوبر 2023، وهو ما يمثل تصاعداً بحوالي 250 في المئة، مقارنة مع الشهور التسعة التي سبقت ذلك.
وأوضحت أن الشهور التسعة الأولى من عام 2023، شهدت مقتل 41 طفلاً فلسطينياً فقط.
وفي السياق ذاته، أشارت المنظمة الأممية إلى أن أكثر من 440 طفلاً فلسطينياً أصيبوا بذخائر حية خلال الفترة التي تبعت أكتوبر 2023، حيث تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، تزامناً مع اندلاع العدوان على غزة.
وبحسب المنظمة: «يقتل طفل كل يومين في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ 7 أكتوبر 2023».
وقالت المديرة التنفيذية لـ«اليونيسف» كاثرين راسل: «لقد ظل الأطفال الذين يعيشون في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، معرضين منذ سنوات لعنف فظيع، وقد تدهور الوضع تدهوراً شديداً تزامناً مع تصاعد الأعمال العدائية داخل غزة».
وأضافت: هناك تقارير حول أطفال فلسطينيين يُحتجزون في طريق عودتهم من مدارسهم إلى منازلهم أو يتعرضون لإطلاق الرصاص بينما هم يسيرون في الشوارع، مطالبة بوقف هذا العنف حالا.
ونوهت بأن نصف حالات القتل وقعت في محافظات جنين وطولكرم ونابلس، حيث شهدت تلك المناطق زيادة في عمليات فرض القانون ذات السمة العسكرية على امتداد العامين الماضيين.

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