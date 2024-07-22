حملة هاريس تحصد المال وتأييد مزيد من القادة الديموقراطيين

قالت حملة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، اليوم الاثنين، إنها جمعت 81 مليون دولار أميركي خلال أول 24 ساعة بعد إعلانها السعي لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض سباق الرئاسة.

وذكرت الحملة، في بيان، أن المبلغ "يشمل الأموال التي تم جمعها عبر الحملة واللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي ولجان جمع التبرعات المشتركة".

كما حصدت نائبة الرئيس الأميركي مزيدا من التأييد في صفوف قادة الحزب الديمقراطي. كان آخرهم رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي.

وأعلنت النائبة بيلوسي، الصوت المؤثر في الحزب الديمقراطي، الاثنين دعهما لنائبة الرئيس للترشح عن الحزب في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر المقبل.

وقالت بيلوسي، في بيان "دعمي المتحمس لكاملا هاريس مرشحة للرئاسة رسمي وشخصي وسياسي... وبما لا يدع مجالا للشك، فإن كامالا هاريس بارعة للغاية كامرأة تعمل في السياسة. ولدي ثقة كاملة في أنها ستقودنا إلى الفوز في نوفمبر".

كان قادة ديمقراطيون بارزون أعربوا أمس عن تأييدهم لترشيح هاريس لمنصب الرئاسة. ومنهم الرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري وزيرة الخارجية السابقة المرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة.